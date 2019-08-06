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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık Ebola'dan daha fazla can alıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yılın ilk yarısında 2 bin 581 kişinin kızamık nedeniyle öldüğü bildirildi.

06.08.2019 15:43 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kızamık Ebola'dan daha fazla can alıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yılın ilk yarısında 2 bin 581 kişinin kızamık nedeniyle öldüğü bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı rapora göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1 Ocak-30 Haziran arasında 137 bin 154 kızamık vakası tespit edildi, 2 bin 581 kişi bu hastalıktan hayatını kaybetti.
Diğer yandan, KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son bir yılda Ebola virüsü tespit edilen 2 bin 669 kişiden bin 755'i yaşamını yitirdi.
DSÖ raporunda, KDC'de kızamık aşısının yapılma oranının ülke çapında düşük olmasının salgının daha da yayılmasına yol açtığı kaydedildi.
Araştırmalar, 2018 yılında ülkenin yalnızca yüzde 57'sinde kızamık aşısının yapılabildiğini ortaya koydu.
Olağan aşı programı sadece dokuz aylık çocuklara bir doz verilmesini kapsıyor.

Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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