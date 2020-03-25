Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edildi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.
25.03.2020 01:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:10
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi televizyondan yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan ettiğini ve vakaların tümünün görüldüğü başkent Kinşasa'nın karantinaya alındığını belirtti.
Tshisekedi, Kinşasa ile diğer iller arası tüm seyahatlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını kaydetti.
Ülkede toplamda 45 koronavirüs vakası görülürken, bunların 3'ü hayatını kaybetti, 1'i de iyileşti.
Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 73'e çıktı
Fildişi Sahili'nde 22 ve 23 Mart'ta 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 73'e çıktı. Fildişi Sahili'nde dün akşam acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehirler arası seyahat yasaklanmıştı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi televizyondan yaptığı açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla acil durum ilan ettiğini ve vakaların tümünün görüldüğü başkent Kinşasa'nın karantinaya alındığını belirtti.
Tshisekedi, Kinşasa ile diğer iller arası tüm seyahatlerin ikinci bir emre kadar yasaklandığını kaydetti.
Ülkede toplamda 45 koronavirüs vakası görülürken, bunların 3'ü hayatını kaybetti, 1'i de iyileşti.
Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 73'e çıktı
Fildişi Sahili'nde 22 ve 23 Mart'ta 48 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 73'e çıktı. Fildişi Sahili'nde dün akşam acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, şehirler arası seyahat yasaklanmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Fildişi Sahili, Cumhurbaşkanı, Kongo, Güncel