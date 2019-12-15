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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti. Ekim ayında da yine kaçak işletilen bir madende meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetmişti.

15.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:52Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 30 ölü

Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusunda kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte, 30 işçi hayatını kaybetti.

ENKAZ ALTINDA KAÇ KİŞİ VAR BİLİNMİYOR

Yerel basındaki haberlere göre, Uganda sınırındaki Watsa bölgesinde ruhsatsız işletilen bir maden ocağında 17 metre derinlikte göçük oldu. Göçük altında kalan 30 işçinin cesedine ulaşılırken, madende toplamda kaç işçinin bulunduğu bilinmiyor.

EKİM AYINDA DA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaçak işletilen maden ocağının yerleşim merkezlerinden uzak olması nedeniyle göçüğün ancak bir gün sonra fark edilebildiği belirtildi. Göçüğe kuvvetli yağışların neden olduğu kaydedildi.

Altın, bakır ve kobalt cevherinden zengin KDC'deki maden bölgelerinde yoksul halk, maden ocaklarının terk edilmiş tünellerine izinsiz girerek güvenlik önlemi almadan çalışıyor.

Ekim ayında ülkenin doğusunda kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte, 20 kişi yaşamını yitirmişti.


Kongo, İşçi, Dünya

Kaynak: AA

Dünya

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