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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde orman tahrip eden isyancı lidere 15 yıl hapis

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, orman tahrip etmekle yargılanan pigme kabilesi lideri Jean-Marie Kasula, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:52Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde orman tahrip eden isyancı lidere 15 yıl hapis
Demokratik Cumhuriyeti'nde, orman tahrip etmekle yargılanan pigme kabilesi lideri Jean-Marie Kasula, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, isyancı pigmelerin lideri Kasula ve beraberindeki 7 kişi, Güney Kivu eyaletindeki kentinde kurulan askeri mahkemede, yasa dışı şekilde silah bulundurmak ve Kahuzi-Biega Ulusal Parkı'nı tahrip etmekten yargılandı.
Kasula ve 5 kişiye 15'er yıl hapis ve 5 biner dolar para cezası verilirken, yargılanan 2 kadın isyancı da birer yıl hapis, 118 dolar da para cezasına çarptırıldı.
Avukatlar, kararı temyize götüreceklerini söyledi.
UNESCO tarafından 1997'de Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Kahuzi-Biega Ulusal Parkı, sayıları 250'ye kadar düşen Grauer gorillerine ev sahipliği yapıyor.

Bukavu, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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