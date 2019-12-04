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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruandalı ayrılıkçı lider yakalandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerinin (FDLR) liderlerinden Asifiwe Nshimiyimana Manudi Kuzey Kivu eyaletinde tutuklandı.

04.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:22Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ruandalı ayrılıkçı lider yakalandı
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerinin (FDLR) liderlerinden Asifiwe Nshimiyimana Manudi Kuzey Kivu eyaletinde tutuklandı.
Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusunda 1 Kasım'dan bu yana ayrılıkçılara karşı operasyon düzenleyen KDC ordusundan yapılan açıklamada, FDLR'ye bağlı grubun ikinci ismi Manudi, Goma kentinde pazartesi günü yakalanarak tutuklandı.
Kuzey Kivu Operasyonu Sözcüsü Binbaşı Ndjike-Kaiko Guillaume, Manudi'yi Ndosho beldesi sakinlerinin iş birliği sayesinde tutuklayabildiklerini ifade etti.
"Operasyonlar sonuç veriyor"
Manudi'nin Ruandalı yetkililere teslim edileceğini söyleyen Guillaume, ayrılıkçı liderin yakalanmasının bir aydan uzun süredir devam eden operasyon neticesinde olduğunu kaydetti.
Guillaume, ordunun Beni kenti çevresindeki Ugandalı isyancı grup Demokratik İttifak Güçlerine (ADF) ait tüm mevkileri etkisiz hale getirdiğini vurgulayarak, "Birkaç gün içerisinde, bu grupla işimiz bitmiş olacak." dedi.
KDC ordusu kasımda operasyon başlatmıştı
Ordu, 18 Eylül'de FDLR'nin askeri kanadının başı Sylvestre Mudacumura, 9 Kasım'da da başka bir komutan Juvenal Musabyimana'yı etkisiz hale getirmişti.
KDC ordusu, 1 Kasım'da ülkenin doğusunda tüm silahlı grupları ve isyancıları kapsayan geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın, kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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