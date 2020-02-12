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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda iki silahlı grubun çatışmasında 3'ü çocuk, 10 kişinin öldüğü bildirildi.

12.02.2020 19:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:44Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı gruplar çatıştı: 10 ölü
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda iki silahlı grubun çatışmasında 3'ü çocuk, 10 kişinin öldüğü bildirildi.
KDC Polisi'nin hesabından paylaşılan bilgiye göre, dün gece Özgür ve Bağımsız Kongo Yurttaşlar İttifakı (APCLS) üyeleri, Nduma Yeni Kongo Korunması (NDCR) adlı örgüte ait kampa saldırdı.
Bir NDCR lideri, 6 kadın ve 3 çocuğu öldüren APCLS militanları ayrıca kampı ateşe verdi.
APCLS üyeleri, KDC ordusu ve yönetimini NDCR'ye silah, mühimmat ve istihbarat sağlamakla suçluyor.
Ordu yetkilileri, silahlı gruplar arasındaki çatışmaların genellikle çıkar nedeniyle çıktığını belirterek, iddiaları reddediyor.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırlarının bulunduğu doğusu, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yer altı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

Twitter, Kongo, Güncel

Kaynak: AA

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