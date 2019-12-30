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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivillere silahlı saldırı: 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırısında 18 kişinin öldüğü bildirildi.

30.12.2019 19:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:44 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivillere silahlı saldırı: 18 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda Ugandalı ayrılıkçı grup Demokratik İttifak Güçlerinin (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırısında 18 kişinin öldüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece geç saatlerde Beni kentindeki Apetina-Sana beldesine ayrılıkçılar silahlı saldırı düzenledi.
Güvenlik kaynakları, saldırıda 18 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda evin ateşe verildiğini kaydetti.
KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC), saldırının ardından bölgeye asker gönderdi.
FARDC ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ayrılıkçılara karşı 1 Kasım'da geniş çaplı operasyon başlatmıştı.
Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı olan doğusu 20 yıldır bölgede çokça bulunan altın ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Güncel

Kaynak: AA

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