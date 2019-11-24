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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 18 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

24.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:04Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 18 ölü
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra kentinde yerleşim merkezine düştü.
Goma Havalimanı yetkililerinden Richard Mangolopa, düşen uçakta bulunan 17 kişiden kurtulan olmadığını belirtti. Mangolopa, kaza alanında şu ana kadar 18 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonundan (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderildiği bildirildi.
Firma yetkilileri uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

Kongo, Goma, Güncel

Kaynak: AA

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