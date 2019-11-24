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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.

24.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:46Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yerleşim merkezine uçak düştü: 23 ölü
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda, özel uçağın yerleşim merkezine düşmesi sonucu 23 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel basındaki haberlere göre, Busy Bee firmasına ait Dornier-228 tipi özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra kentinde yerleşim merkezine düştü.
Firma yetkilileri 2'si mürettebat 19 kişinin olduğu uçağın teknik sorun nedeniyle düşmüş olabileceğini ifade etti.
Sivil Havacılık Koruma Müdürü Joseph Makundi, kazanın olduğu bölgede 23 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.
Kuzey Kivu Eyaleti Valisi Carly Nzanzu Kasivita da uçağın rötarlı kalktığı bilgisine ulaştıklarını kaydetti.
Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO) kaza yerine 2 itfaiye aracı ve bir kurtarma ekibi gönderdi.
Öte yandan, sosyal medyada yer alan görüntülerde, havaalanı yakınındaki Mapendo/Birere semtinde evin üstüne düşen uçağın enkazından dumanlar çıktığı görülüyor.

Kongo, Goma, Güncel

Kaynak: AA

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