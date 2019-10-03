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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında bilanço artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda dün kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 22'ye yükseldi.

03.10.2019 16:25Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki maden faciasında bilanço artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda dün kaçak işletilen altın madeninde meydana gelen göçükte ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Maniema bölgesinde yer alan Kampene kasabasındaki kaçak işletilen bir altın madeninde dün göçük meydana geldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Steve Mbikayi, arama kurtarma ekiplerinin 7 cansız bedene daha ulaştığını, ölü sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Mbikayi, faciada ağır yaralanan üç madenciden birinin ise hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Mbikayi, eyalet hükümetinin hayatını kaybedenlerin cenaze harcamaları ile yaralananların hastane masraflarını karşılayacağını ifade etti.

Haziran ayında ülkenin güneydoğusunda yer alan Kolwezi bölgesindeki yasa dışı işletilen bir bakır madeninde meydana gelen göçükte 36 kişi hayatını kaybetmişti. - KİNŞASA

Kongo, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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