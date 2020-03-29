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Kongo Halk Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

29.03.2020 07:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 07:00
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kongo Halk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 31 Mart'tan itibaren 20.00-05.00 saatleri arasında 1 ay sürecek şekilde gece sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi.
Yasağın, Kovid-19'un yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında alındığını belirten Nguesso, güvenlik güçlerinin yasağın sorunsuz şekilde uygulanması için seferber edildiğini kaydetti.
Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı Kongo'da 19 Kovid-19 vakası bulunuyor.
Afrika kıtasında 46 ülkede yaklaşık 2 bin 500 Kovid-19 vakası görülürken 75'ten fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kıtada virüsü kapan 214 kişi ise sağlığına kavuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kongo, Güncel

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