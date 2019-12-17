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"Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir"

Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, "Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.

17.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:40
Dışişleri Bakanlığından yapılana açıklamada, " 'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağına ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır. Türkiye'ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir. Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre'nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir" denildi.
Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Kıbrıs Adası'na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY'ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada'daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır. Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye'yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye'nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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