Haberler » Dünya » Haber

Kongre üyeleri Suriye konusunda Trump'a bayrak açtı

Kongre üyeleri Suriye konusunda Trump'a bayrak açtı

07.10.2019 22:21Kongre üyeleri Suriye konusunda Trump'a bayrak açtı
Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun önde gelen üyeleri Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme kararını kınayan açıklamalar yaptı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi yaptığı yazılı açıklamada kararın bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit oluşturduğunu, İran ve Rusya'ya tehlikeli bir mesaj gönderdiğini ve müttefiklerimize ABD'nin artık güvenilir bir ortak olmadığını gösterdiğini vurgulayarak Trump'ı bu tehlikeli karardan geri dönmeye çağırdı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
03:08 Suriye sınırında hazırlık: Türkiye'nin önceki askeri operasyonlarında neler yapıldı?
01:17 AB ve BM'den Türkiye'nin olası operasyonuna tepki
01:17 Trump: Türkiye'nin ekonomisini yok ederim
01:17 Rusya ve İran'dan "Adana mutabakatı" vurgusu
01:17 Kongre'den Trump'a Türkiye baskısı
01:17 Berlin'den Ankara'ya: Sonuçları vahim olur
01:06 Dışişleri Bakanlığı: Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemekte kararlıyız