Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve yapımı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kongre ve Fuar Merkezi Temel Atma Töreni' AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un katılımı ile yapıldı.Mişmişpark Fuar alanında gerçekleştirilen temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile devlet erkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Programda ilk olarak konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, fuarların şehirlerin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamdaki tanıtımını adına önemli olduğunu belirterek, "Fuarı ve fuarcılığı bizler çok önemsiyoruz. Bizler göreve geldikten sonra daha önceki arkadaşlarımızın başlatmış olduğu gerek Kitap Fuarı ve hemen akabinde Tarım Fuarı bunlar hepsi Uluslararası nitelikteki fuarlarımızdır. Kayısı Fuarımız, Güneşin altın yumurtası dediğiniz kayısı fuarı gerçekleştirdik uluslararası düzeyde ve akabinde de geçtiğimiz günlerde sinema günleri diye tabir ettiğimiz 9'uncu Uluslararası Film Festivali'nde Malatya'da gerçekleştirdik. Malatya'nın hem Türkiye hem dünya nezdinde konumlandırılması noktasında önemli faaliyetler olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.Temeli atılan fuar merkezinin Malatya'nın tanıtımı noktasında önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Gürkan, "Fuar alanımız uluslararası düzeyde olacaktır. 400 kişilik bir kongre merkezi, 200 kişilik 3 tane ayrı toplantı salonları olacak. Fuara katılanların herkesin ikili görüşme yapacakları ofisler olacak. İdari bina olacak. Mescit, ve toplantı salonları olacak. Etrafında 25 bin metrekarelik bir peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Güzel bir kongre ve fuar merkezini Malatya'mıza kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.Kahtalı: Malatya her anlamda büyük aşamalar kaydettiMalatya AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, ise 17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Malatya'nın her anlamda büyük bir aşama kaydettiğini dile getirerek, "Bunun için başta Cumhurbaşkanımız ve bütün çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu temel atma töreninin Malatya'mıza ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.Coşkun: Bu Projenin uygulanıyor olmasını görmek beni mutlu ediyorAK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun ise yapılacak kongre merkezinin bölge için çok önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek "Kalkınma ajansı ile birlikte bu proje için çok uğraştık. Bu projenin burada uygulanıyor olmasını görmek benim için hakikaten ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Burada şayet sizlerle birlikte şahitlik yapmak yaptığım için de çok mutluyum" şeklinde konuştu.Tüfenkci: Kurtulmuş bir Malatya sevdalısıAK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'de konuşmasında Numan Kurtulmuş'un Malatya sevdalısı olduğunu ve Malatyalılara verdiği değeri yakından bildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın göreve geldiği günden bugüne özveriyle çalıştığını ifade eden Tüfenkci, "Bir yandan daha önce belediye başkanlığını yapan arkadaşımız Ahmet Çakır kardeşimizin başlatmış olduğu projeleri tamamlarken bir yandan da yeni projelere imza atıyor. Malatya'yı Bölgesinde rekabet edebilir iller arasına sokmak gayreti içerisinde kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.AK Parti iktidarı döneminde iller arası farklılığı ortadan kaldırma adına cazibe merkezlerini hayata geçirdiklerini de belirten Tüfenkci, "Malatya'yı da cazibe merkezleri içerisine koyarak özellikle cazibe merkezlerinden faydalanma noktasında diğer illerden bir adım öne çıkarttık. Malatya'nın cazibe merkezlerinden desteklenmesi noktasında önemli projelere de imza attık. AK Parti her alanda Türkiye'yi ileriye götürme gayreti ve çabası içerisindedir. Biz Malatya kalkınsın, bölge kalkınsın anlayışı içerisinde hareket ederek özellikle Malatya'yı 6.Bölge Teşviklerinden de faydalanan iller arasına koymuş oldu" dedi.Baruş: Malatya Bölgenin çekim merkezi haline gelmiş durumdadırMalatya Valisi Aydın Baruş'ta şehirlerin gelişmesinde ekonomik, kültür ve sosyal alanda çekim merkezi haline gelmesinde fuar ve kongre merkezlerinin öneminin olduğunu belirterek "Malatya'mız her geçen gün gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla ve açılışını yaptığımız tesislerle birlikte bugün bölgenin sanayi, tarım, kültür ve sosyal alanlarda çekim merkezi haline gelmiş durumdadır" ifadelerini kullandı.Kurtulmuş: Ben Malatya'yı severim, Malatyalılarında beni sevdiğini bilirimTörende son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'ya her zaman önem verdiğini ifade ederek, "Hepiniz biliyorsunuz, büyük yatırımlar almış olan bir kentimizdir Malatya. Daha da ileriye gidecek. Malatya'nın bu gelişme, ilerleme, büyüme ve yükselme hikayesinde bizim de ilerde anlatabilecek, çorbada tuzumuz kabilinde bir törenin içerisinde sizlerle beraberiz" dedi.Temelini attıkları fuar ve kongre merkezinin Malatya'ya çok büyük bir değer katacağına inandığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu alanda büyük bir tesisin yükseldiğini göreceğiz. Allah ömür verirse açılışına gelir. Siz Malatyalılar ile birlikte açmakta nasip olur. Bu fuar alanı sadece kayısıyı dünyaya tanıtmak ile kalmayacak. Bu fuar alanı aynı zamanda kültür alanında da çok önemli hizmetlerin yapılmasına vesile olacak. Yine benim Bakanlığım döneminde desteklediğim Malatya Film Festivalinin de bu kültür merkezinde çok ciddi daha da iyi tanıtılacağını düşünüyorum. Burası cıvıl cıvıl işleyen, senenin 365 günü etkinliğe bir ev sahipliği yapacak. Bu Fuar ve Kongre Merkezimizin Malatya'mıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni diliyorum" diye konuştu.Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duadan sonra Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı. - MALATYA