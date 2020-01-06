Kongredeki Demokratlar, Trump'ın "Süleymani" adımını sorguluyor

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın savaş yetkilerini sınırlandırmayı öngören bir tasarıyı bu hafta içi Temsilciler Meclisine getirmeyi ve Kasım Süleymani'nin öldürülmesi kararının kamuya açık oturumda tartışılmasını istiyor.

ABD-İran gerilimi artarken Kongredeki Demokratlar, Trump'ın Süleymani ile ilgili adımının ve İran'a yönelik açıklamalarının ardından harekete geçti.

Washington Post gazetesine konuşan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Demokrat Adam Schiff, Trump'ın Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin talimatının kamuya açık bir oturumda tartışılmasını istediklerini açıkladı.

Schiff, "Başkan, bizi İran'la savaşa girebileceğimiz bir yola soktu. Bu kesinlikle Kongrenin müdahil olması gereken bir durum." değerlendirmesini yaptı.

Schiff, Trump'ın "İran bize saldırırsa orantısız şekilde karşılık veririz" sözünün de kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Savaş Yetkisi Yasası" kapsamında Trump'ın bu tür bir askeri eylem hakkında Kongreye mutlaka bildirimde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Pelosi, savaş yetkileri tasarısını hazırlıyor

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, "Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı amaçlayan" bir tasarıyı bu hafta içi Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna getireceklerini açıklamasının yankıları sürüyor.

Amerikan medyasına konuşan Demokrat vekiller, söz konusu tasarıya "evet" oyu vereceklerini ve Trump'ın İran'la gerilimi daha fazla artırmaması gerektiğini dile getirdi.

Pelosi, dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani operasyonunu "kışkırtıcı ve orantısız" olarak nitelendirerek, bu adımların Amerikan vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığını savunmuştu.

Trump'ın Süleymani operasyonu talimatının, Kongrenin 48 saat içinde bilgilendirilmesini öngören "Savaş Yetkileri Yasası"nın gereklerini karşıladığı belirtiliyor.

Demokratlar, Trump yönetiminin cumartesi günü yaptığı bildirimi yetersiz bulmuş ve daha kapsamlı bir bildirimin yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Öte yandan, Tahran yönetimi, Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesinin ardından nükleer anlaşmadaki tüm taahhütlerin askıya alındığını, uranyum zenginleştirme, depolama, araştırma ve geliştirmeyle ilgili hiçbir taahhüde uyulmayacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA