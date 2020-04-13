Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Siyaset gündeminde sık sık kullanılan konjonktür terimi, vatandaşların merak konusu oluyor? Peki, konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır? Konjonktür ne demek?

13.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:38
Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

Konjonktür kavramı siyaset gündeminde sık sık ifadelerde kullanılıyor. Vatandaşların merak konusu haine gele konjonktür kelimesi hakkında konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

KONJONKTÜR NE DEMEK?

Konjonktür :

Fransızca conjoncture

1. isim Geçerli durum.

2. isim Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç:

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." - Haldun Taner

Etiketler: Siyaset, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti Haberler
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, 6 yeni koronavirüs keşfetti
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak? Haberler
Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi! Peki şimdi ne olacak?
Çam’dan Soylu’ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir Haberler
Çam'dan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü Haberler
Miras peşine düşen kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Haberler ›› Gündem ››Konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır? - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

10:13: Lütfiye Selva Çam kimdir? Lütfiye Selva Çam hayatı ve biyografisi! - Haberler 10:08: Çukur yeni bölüm yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm ne zaman? Çukur dizi konusu nedir? Çukur'a Koronavirüs engeli! Çukur yeni bölüm! - Haberler 09:56: Sar Başa filmi oyuncuları kim? Sar Başa filmi konusu ve fragmanı - Haberler 09:44: 12 Nisan koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı! - Haberler 09:38: Aşk yaşadıkları konuşulan Nisa ve Sercan'ın yarışmada birbirine az puan vermesi herkesi şaşırttı - Magazin 09:31: Habermetre, 12 Nisan 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 09:22: Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı - Haberler 08:33: Haftalık burç yorumları 13 - 19 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor? - Haberler