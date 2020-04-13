Konjonktür kavramı siyaset gündeminde sık sık ifadelerde kullanılıyor. Vatandaşların merak konusu haine gele konjonktür kelimesi hakkında konjonktür ne demek? Konjonktür anlamı ne? Konjonktür nasıl yazılır?

KONJONKTÜR NE DEMEK?

Konjonktür :

Fransızca conjoncture

1. isim Geçerli durum.

2. isim Her türlü durum ve şartın ortaya çıkardığı sonuç:

"Seçim konjonktürü böyle ülkelerde bazen pek duygusal, pek yüzeysel faktörlerle değişebilir." - Haldun Taner