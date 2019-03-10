Konkordato" Konulu Meslek İçi Eğitim Programı

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Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce konkordatonun uygulanmasıyla ilgili Antalya'da meslek içi eğitim programı düzenlendi.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'ndeki eğitim programı, Türkiye genelindeki konkordato alanında ihtisas mahkemesi olan Ticaret Mahkemesi başkan ve üyelerine yönelik gerçekleştirildi.Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, eğitim programının açılışındaki konuşmada, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen "Şirket Tasfiyesi" ve "Sözleşmelerin İcrası" başlıkları kapsamında yapılan çalışmalarda borçlu ve alacaklılar arasındaki borçların cebri yolla tahsili usullerini düzenleyen 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapan 7101 ve 7155 sayılı kanunların yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.Yapılan düzenlemelerle iflas ertelemeye ilişkin hükümler kaldırılarak Türkiye'de çok fazla uygulanmayan konkordato kurumunun işlevsel hale getirilmesinin hedeflendiğini aktaran Öztatar, şunları kaydetti:"Konkordato başvurusunda başvuruya eklenecek belgeler, konkordato komiseri, eğitimi, nitelikleri, eğitim kuruluşlarına dair düzenlemeler yapıldı. Tüm bu düzenlemeler kapsamında, ülkemizde işler hale gelen konkordato müessesesinin sağlıklı, etkili ve verimli bir hale gelmesi, mahkemelerde yeknesaklık sağlanması, ödemelerinde güçlük çeken borçluların borçları yapılandırarak, ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri ile alacaklarını tahsil edememe durumunda bulunan alacaklıların da adil ve hakkaniyete uygun şekilde en yüksek oranda alacaklarını tahsilinin sağlanması hedefi kapsamında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından eğitim düzenlendi. Aynı nitelikteki eğitimlere devam edilecek."Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da başta Adalet Bakanı olmak üzere Bakanlığın ilgili birim yöneticilerinin gerek mevzuat çalışması gerekse bu tarz meslek içi eğitim ve seminer düzenleme konularında büyük destek ve katkıda bulunduklarını vurgulayarak toplantının faydalı geçmesi temennisinde bulundu.Programda, konkordato konusunda uzman üniversite öğretim üyeleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uzmanları tarafından katılımcılara sunum yapılıp uygulama örnekleri anlatıldı.Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Coşkun, Bilirkişilik Dairesi Başkanı İzzet Başara da programının açılış törenine katıldı.