Konkordato Sonrası İflas Kararı Verilen Ünkar Beynelminel Nakliyat İçin Alacaklılar Binin Üzerinde Dosya Oluşturdu

2018 yılının 2'nci çeyreğinde konkordato talebiyle mahkemeye başvuran Ünkar Beynelminel Nakliyat şirketi için mahkeme Eylül ayında iflas kararı verdi. İflasın ardından alacaklıların başvuru üzerine yüzlerce dosya oluştu.

12 EYLÜL 2018'DE İFLAS KARARI VERİLDİ

Ünkar Beynelminel Nakliyat şirketi 2018'in 2'nci çeyreğinde konkordato talep etti. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Şirkete konkordato komiseri olarak İcra İflas Hukukçusu Selçuk Öztek ile Mali Müşavir Ahmet Serdar Kıyatı atandı. Geçici mühlet kararı dolan şirket için mahkeme 12 Eylül 2018 tarihi itibariyle iflas kararı verdi.

ALACAKLILAR ÇÖZÜM İSTİYOR

İflasın ardından alacaklılar paralarını tahsis edebilmek için başvuru yapmaya başladı. Haberler.com'a ulaşan mağdurlar binin üzerinde dosya olduğunu belirterek konkordato ile mağdur edilen alacakların sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.