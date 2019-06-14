14.06.2019 10:36
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Konoplyanka, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği ve Mirsad Türkcan'ın menajerliğini yaptığı Konoplyanka, sarı lacivertli ekibin yaptığı 3 yıllık teklifi kabul etti.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Mirsad Tükrcan'ın menajerliğini yaptığı Ukraynalı sol açık Konoplyanka'nın Fenerbahçe'nin 3 yıllık teklifine 'evet' cevabını verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE SCHALKE İLE MASAYA OTURACAK

Takvim'de yer alan habere göre; Bu gelişmenin ardından Konoplyanka Fenerbahçe'nin Alexsandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa'dan sonra anlaşma sağladığı 3. isim oldu. Şimdi Schalke ile masaya oturulacak.

3-4 MİLYON EUROLUK BİR ÜCRET ÖDENMESİ BEKLENİYOR

Ancak kulübe yakın kaynaklar Schalke ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Ukraynalı futbolcu için bir sorun çıkmayacağını belirtiyorlar. Schalke'ye 3-4 milyon euro arası bir ücret ödenecek.

RAPORLAR OLUMLU

Sağ ayaklı olmasına rağmen sol açık mevkinde oynayan Konoplyanka'nın son durumunu görmek için Ukrayna- Sırbistan maçına scout gönderilmiş ve iyi durumda olduğu gözlenmişti.

Konoplyanka 82 kez Ukrayna Milli Takım forması giyerken bu maçlarda 21 kez fileleri sarstı. Bir kanat oyuncusu için ciddi bir rakam yakaladı.?

Konoplyanka, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

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YORUMLAR (3)
KONOPLYANKA:benim haber olmamak
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HASFENERLİ:buna da laf etsenize iyi gün taraftarları sizi.
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  • TASFENERLİ :fitreni verdin mi febeye? futbolcular maiami ye tatile gidecek porche alacaklar hadi vermediysen bi zahmet
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