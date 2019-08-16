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Konoplyanka transferinde flaş gelişme! Fikret Orman'ı kızdırdı

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Konoplyanka transferinde sürpriz gelişme yaşandı. Ukraynalı oyuncuyla anlaşma sağlanmıştı ancak gelen farklı talepler sonrasında Fikret Orman rest çekti.

16.08.2019 09:33
Konoplyanka transferinde flaş gelişme! Fikret Orman'ı kızdırdı

Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finaline menajerler akın etti. Bu isimlerden biri de Yevhen Konoplyanka'nın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile statta bir araya gelen Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla taraftarları heyecanlandırdı.

ANLAŞMA SONRASI TALEPLER FİKRET ORMAN'I KIZDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Transferde ise Beşiktaş katı tutumunu sürdürüyor. 4 milyon euro isteyen Schalke 04'e bu rakamın yarısını teklif eden siyah-beyazlı yönetim, daha önce Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Ardından farklı taleplere sinirlenen başkan Fikret Orman resti çekince oyuncu cephesinde de sorunlar giderildi. Şimdi her şey Alman kulübünden gelecek yanıta bağlı...

AVCI'NIN İSTEDİĞİ ELYOUNOUSSI YEDEKTE BEKLİYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu Elyounoussi görüşmelerinde ise sona gelindi. Norveçli oyuncu için Southampton'a 500 bin euro kiralama ücreti teklif eden siyah-beyazlılar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Konoplyanka'da sonuç alınamazsa, Elyounoussi'ye imza attırılması bekleniyor.

COME TO BEŞİKTAŞ ÇAĞRISINA YANIT

Konoplyanka siyah-beyazlı takımla ilgili beğenilerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde instagramda bir hesabın "Come To Beşiktaş" çağrısına cevap veren Ukraynalı oyuncu, son olarak Süper Kupa öncesi yayınlanan Vodafone Park görüntülerini beğendi. Konoplyanka'nın bu beğenileri taraftarları heyecanlandırdı.

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Konoplyanka transferinde flaş gelişme! Fikret Orman'ı kızdırdı

Vodafone Park, Fikret Orman, Süper Kupa, Beşiktaş, Spor

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