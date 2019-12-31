Haberler » Güncel » Konser bileti yerine mama - Haber

Konser bileti yerine mama

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından organize edilen "Mamanı da Al Gel" konseriyle sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunulacak.

31.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:58 Konser bileti yerine mama
'da faaliyet gösteren Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından organize edilen "Mamanı da Al Gel" konseriyle sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunulacak.

9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 20.00'de Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleşecek konserde Yeni Nesil Sanat Merkezi Orkestrası sahne alarak, koro ve solo müzik parçalarını seslendirecek.

Ücretsiz düzenlenecek konserde katılımcılardan sadece sokak hayvanlarına bağışlanmak üzere mama getirmeleri bekleniyor. Yeni Nesil Sanat Merkezi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen konser aracılığıyla toplanacak mamalar, belediye personelinin desteğiyle Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve şehrin bazı noktalarında bulunan beslene noktalarındaki sokak hayvanlarına verilecek. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   Burdur'da eğitime kar engeli - Haber
10:31   Bodrum açıklarında 43 kaçak göçmen yakalandı - Haber
10:30   İzmir'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı (2) - Haber
10:30   Tel Abyad'da, patlamada yaralanan asker şehit oldu - Haber
10:26   Rektör Şenocak'ın yeni yıl mesajı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
00:02   Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Haber
23:50   Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Haber
31.12.2019 10:36:45