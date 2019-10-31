Haberler » Güncel » Konser için yola çıkan şarkıcı kazada yaralandı

Konser için yola çıkan şarkıcı kazada yaralandı

Kastamonu'da üniversitede yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle konser vermeye giden şarkıcı Gökhan Akar'ın içinde bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı.

31.10.2019 18:55Konser için yola çıkan şarkıcı kazada yaralandı
Kastamonu'da üniversitede yeni öğretim yılının açılışı nedeniyle konser vermeye giden şarkıcı Gökhan Akar'ın içinde bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada şarkıcı ve okul müdürü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu'nun yeni eğitim-öğretim yılı açılışı nedeniyle ilçeye konser vermeye gelen şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu'nun içerisinde bulunduğu otomobil, yüksekokul önünde Yusuf A.'nın kullandığı minibüsle çarpıştı. Kazada şarkıcı Gökhan Akar ile Okul Müdürü Can Doğan Vurdu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Devrekani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan konserin de iptal edildiği öğrenildi.
(İHA)

Kastamonu, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:08 Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
20:08 FETÖ astsubaylık sınav sorularını çalmış
20:07 Irak Cumhurbaşkanı'ndan "ülkeyi erken seçime götürebileceği" mesajı (2)
20:06 İstanbul-sarıyerde tünel girişini su bastı
20:06 Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
20:06 Antalya alternatif yarışmanın kazananlarına antalya'da özel tören
20:06 Spor kayserispor başkanı elcuman takım olarak tüm konsantremiz fenerbahçe maçında
31.10.2019 20:09:37