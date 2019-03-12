12 Mart 2019, 12:36
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Ünlü Şarkıcı Seda Sayan'ın, Konserde İzdihamdan Dolayı Elbisesi Yırtıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da sahneye çıkan Seda Sayan'ın elbisesi yırtıldı. Sayan'ın elbisesini bir hayranı dikti.

Geçtiğimiz gün Viyana Mozaik Center'da özel bayanlar matinesinde sahne alan Seda Sayan, tatsız bir olay yaşadı. Sayan'ın konserine büyük ilgi gösteren hayranları izdihama sebep oldu.

HAYRANI İMDADINA YETİŞTİ

Seda Sayan, Bin 700 kişilik kadınlar matinesinde dans ederken Nur Yerlitaş imzalı elbisesi yırtıldı. Hayranları yardımına koşup sahnede Seda Sayan'ın söküğünü dikti.

HAYRANLARINI KIRMADI

Dünden bugüne sevilen parçalarını hayranları için seslendiren Seda Sayan, 1700 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı gece boyunca hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek selfie çektirdi.

Viyana, Seda Sayan, Magazin


YORUMLAR (7)
AYLİNNN: şimdi der milyon dolarlık kıyafetim sevenlerime feda olsun gerçekten . . demiyor butikten almışım kiralıktı :)
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ÖNEMLİ: Çok mühim bir zaat ülke dünya işin!
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ÇANKIRILI MEVLÜT BİLGİN: ünlümüüüüü para verseler deedirmem buna yaşlı tobul bir adam tercih ederin
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ADSIZ: ünlü şarkıcı deyince bende beyonce felan sandım bizim sedaymış ahahahha
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KISKANÇ: evet çok ünlü, hemde şarkıcı yav he he
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