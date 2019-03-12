Ünlü Şarkıcı Seda Sayan'ın, Konserde İzdihamdan Dolayı Elbisesi Yırtıldı

Geçtiğimiz gün Viyana Mozaik Center'da özel bayanlar matinesinde sahne alan Seda Sayan, tatsız bir olay yaşadı. Sayan'ın konserine büyük ilgi gösteren hayranları izdihama sebep oldu.
HAYRANI İMDADINA YETİŞTİ
Seda Sayan, Bin 700 kişilik kadınlar matinesinde dans ederken Nur Yerlitaş imzalı elbisesi yırtıldı. Hayranları yardımına koşup sahnede Seda Sayan'ın söküğünü dikti.
HAYRANLARINI KIRMADI
Dünden bugüne sevilen parçalarını hayranları için seslendiren Seda Sayan, 1700 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı gece boyunca hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek selfie çektirdi.
Viyana, Seda Sayan, Magazin