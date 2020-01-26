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Konserde depremzedeler için yardım toplandı

Dün akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşen Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat konserinde, binlerce kişi Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için seferber oldu

26.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.01.2020 13:41Konserde depremzedeler için yardım toplandı



. Kerki Solfej'in sosyal medya hesaplarından konserden birkaç saat önce duyurduğu yardım çağrısına konseri dinlemeye gelen konuklar da kayıtsız kalmadı. ve için toplanan yardımlar gecenin sonunda Kadıköy Belediyesi'ne teslim edildi.



Zülfü Livaneli ve Rengim Gökmen, konsere Elazığ ve Malatya'da yaşanan acı kayıplarımızı anarak ve depremzedelere geçmiş olsun dileklerini dile getirerek başladı. Zülfü Livaneli, " Rengim Hoca da söyledi hepimizin yüreği kanıyor ancak burada bu gece hep beraber böyle güzel bir şeye vesile olmak, kamyonları aşan desteklerinizi görmek çok güzel" diyerek teşekkür etti. Ayrıca gerçekleşen konserin gelirinin bir kısmı da Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için bağışlandı.








Kadıköy Belediyesi, Zülfü Livaneli, Malatya, Elazığ, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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