Konsere Giden Demet Akalın, Otoparkta Kendisi İçin Ayrılan Yerde Gökhan Keser'in Arabasını Görünce Sinirlendi

Demet Akalın, önceki akşam Tan Taşçı konserini izlemek için Bostancı Gösteri Merkezi'ne gitti. Otoparka arkadaşının lastiği patlak aracıyla gelen şarkıcı, kendisi için ayrılan alana Gökhan Keser'in otomobilini park ettiğini öğrenince, sinirlendi.

"ALLAH'TAN GELİYORUZ DEDİK"

Milliyet'in haberine göre, aracına yer bulmakta zorlanan Akalın, "Allah'tan geliyoruz dedik. Hey Allah'ım, oldu mu şimdi bu durum?" sözleriyle güvenlik personeline sitem etti.

SOLUĞU TAN TAŞÇI'NIN YANINDA ALDI

Konser alanının arka kapısından içeri giren Akalın, Tan Taşçı ve ekibinin dinlenmesi için ayarladığı odaya geçti.Konsere sevgilisi Rüveyda Öksüz'le katılan Gökhan Keser, park krizinden habersizdi.

Rüveyda Öksüz ve Gökhan Keser