Konserin sürprizini açıkladı...

Cenk Eren, geçtiğimiz hafta Selda Bağcan diskografisinden özenle seçilen 10 eserin yeniden yorumlandığı "Repertuvar - Selda Bağcan Şarkıları" proje albümünü çıkaran ve şimdiden yılın en iyi albümlerinden biri olarak gösterilen bu çok özel albümün ilk konserini 10 Ocak'ta Bostancı Gösteri Merkezinde verecek.

Konserde Selda Bağcan ile albümde de birlikte seslendirdikleri "Gesi Bağları" adlı şarkısında düet yapacak olan Cenk Eren dayanamayıp konserin sürprizini hayranlarıyla paylaştı. Albüme yoğun ilginin olduğunu dile getiren Cenk Eren, konserinin de biletleri satışa çıktığı an itibariyle yoğun ilgiyle karşılandığını bundan dolayı hayli mutlu olduğunu belirtti. Eren, konserinde Selda Bağcan şarkılarının yanı sıra çok özel bir repertuvar hazırladı.