23 Kasım 2018, 11:49
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Konserinde Orkestra Ekibine Sinirlenen Yıldız Tilbe, Önce Azarladı Sonra İşten Kovdu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, son konserinde orkestrasına sinirlenip olay çıkardı. Tilbe, orkestrasını önce azarladı sonra da 7 kişiden dördünü işten kovdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına haberine göre; ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz çarşamba günü bir alışveriş merkezinin içinde yer alan gece kulübünde konser verdi. Konserinde ortalarında perküsyon çalan kişiye sinirlenen Tilbe, önce ekibini azarladı sonra da dört kişiyi işten kovdu.

KONSERDE ORKESTRA EKİBİNİ AZARLADI

Önceki gün sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin konserinde gergin anlar yaşandı. Tilbe güzle başlayan konserinin ortalarında 7 kişilik orkestra ekibinden perküsyoncusu "Nasıl çalışıyorsun, beğenmedim" diyerek azarladı. Yaşanan ufak gerginlik sonrasında şarkılarını söylemeye devam eden Tilbe, ilerleyen saatlerde "Ben Yıldız Tilbe'yim kendinize gelin, doğru çalın." diyerek diğer müzisyenlerini de uyardı.

7 KİŞİLİK EKİPTEN 4 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Yaşanan gerginlik sonrası seyircilerinin yüzünün düştüğünü gören Yıldız Tilbe iyice sinirlenerek programını erken bitirdi. Kulisine giderken emir veren Tilbe, "Kötü çalanları kovun" dedi. Tilbe'nin bu sözlerinin ardından 7 kişilik orkestra ekibinden 4 kişi işten çıkartıldı.

23 Kasım 2018 Cuma 11:49



YORUMLAR (15)
IBO: Nasil insan bu insanlarin ekmegiy let oynuyor herkes hatA yapar
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TUNCAY: Calanlarin performansini begenmemis olabilir. Kimseyi calistirmak zorunda da degil ama seyirciler onunde o emektarlari azarlamasi onlari utandirmasi Yildiz Tilbe hanima yakismamis.
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MERT: Yahu saçma sapan konuşmayın. Bu kadın profesyonel sanatçı. Enstruman çalan sanatçılara profesyonel oldukları için ücret ödüyor. Tabiki de en iyi şekilde çalınmasını isteyecek. Saçma sapan konuşuyorsunuz.
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İBO: Bir de iboya kızıyordunuz..
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GOGO: Ölümlü dünya ne gerek var
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