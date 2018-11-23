Konserinde Orkestra Ekibine Sinirlenen Yıldız Tilbe, Önce Azarladı Sonra İşten Kovdu

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına haberine göre; ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz çarşamba günü bir alışveriş merkezinin içinde yer alan gece kulübünde konser verdi. Konserinde ortalarında perküsyon çalan kişiye sinirlenen Tilbe, önce ekibini azarladı sonra da dört kişiyi işten kovdu.

KONSERDE ORKESTRA EKİBİNİ AZARLADI

Önceki gün sahneye çıkan Yıldız Tilbe'nin konserinde gergin anlar yaşandı. Tilbe güzle başlayan konserinin ortalarında 7 kişilik orkestra ekibinden perküsyoncusu "Nasıl çalışıyorsun, beğenmedim" diyerek azarladı. Yaşanan ufak gerginlik sonrasında şarkılarını söylemeye devam eden Tilbe, ilerleyen saatlerde "Ben Yıldız Tilbe'yim kendinize gelin, doğru çalın." diyerek diğer müzisyenlerini de uyardı.

7 KİŞİLİK EKİPTEN 4 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILDI

Yaşanan gerginlik sonrası seyircilerinin yüzünün düştüğünü gören Yıldız Tilbe iyice sinirlenerek programını erken bitirdi. Kulisine giderken emir veren Tilbe, "Kötü çalanları kovun" dedi. Tilbe'nin bu sözlerinin ardından 7 kişilik orkestra ekibinden 4 kişi işten çıkartıldı.