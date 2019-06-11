Konservatuvar kayıtları başladı

Kayseri
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilecek olan yaz kursları için kayıtların başladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konservatuvar yaz döneminde 9-15 yaş grubu ile 16 yaş üstü yetişkin gruplara kurslar verecek.
Haftada 3 gün yapılacak olan kurslarda 9-15 yaş grubu için gitar, keman, bağlama, yan flüt, resim, bateri, ney ve piyano sınıfları yer alacak.
Öte yandan 11 Temmuz'da başlayacak olan kurslar 27 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA
Kayseri
, Güncel