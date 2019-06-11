11.06.2019 11:28
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Konservatuvar kayıtları başladı

Konservatuvar kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilecek olan yaz kursları için kayıtların başladığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından gerçekleştirilecek olan yaz kursları için kayıtların başladığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, konservatuvar yaz döneminde 9-15 yaş grubu ile 16 yaş üstü yetişkin gruplara kurslar verecek.
Haftada 3 gün yapılacak olan kurslarda 9-15 yaş grubu için gitar, keman, bağlama, yan flüt, resim, bateri, ney ve piyano sınıfları yer alacak.
Öte yandan 11 Temmuz'da başlayacak olan kurslar 27 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA
Kayseri, Güncel