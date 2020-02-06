Konservatuvar nasıl yazılır? TDK'ya göre konservatuvar mı, konservatuar mı? Konservatuvar ne demek?

Konservatuvar kelimesi günlük hatta sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Konservatuvar nasıl yazılır? Konservatuvar mı, konservatuar mı? TDK'ya göre konservatuvar kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KONSERVATUVAR NASIL YAZILIR? KONSERVATUVAR MI, KONSERVATUAR MI?

Konservatuar: Yanlış

Konservatuvar : Doğru

TKD'YA GÖRE KONSERVATUVAR NE DEMEK?

İsim, Fransızca conservatoire

Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul:

"Lise onuncu sınıfta, o yıl konservatuvarı bitirmiş bir gençle tanışmıştım." - Adalet Ağaoğlu