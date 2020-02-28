Konservatuvar öğrencilerinden piyano dinletisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı piyano bölümü öğrencileri, müzik dinletisinde yeteneklerini sergiledi. Piyano bölümü eğitmeni Maya Tsetskhladze'nin öğrencisi 10 çocuk, ailelerinin katıldığı piyano dinletisinde yeteneklerini sergiledi.

AİLELERİ DİNLEDİ

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda gerçekleştirilen müzik dinletisinde sahneye çıkarak yeteneklerini sergileyen çocuklar ailelerinden bolca alkış aldı. Bu özel günde aileleri tarafından yalnız bırakılmayan çocuklar piyano çalma konusunda ne kadar ileri bir aşama kaydettiklerini gösterdi.

KLASİK MÜZİK ESERLERİNİ ÇALDILAR

1. ve 2. Sınıf öğrencilerinden oluşan piyano bölümü öğrencileri, Mozart-Allegro, Klementi-Seonetina, Jilinkiy-Polka, Pleyel-Sonetina gibi eserleri piyano ile çalarak hoş bir piyano dinletisi sergiledi.