14.06.2019 11:31
Haberler»Güncel » Haber

Konservatuvar Öğrencilerinin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı

Konservatuvar Öğrencilerinin yılsonu gösterisi büyük beğeni topladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenim gören kursiyerler, yılsonu gecesi düzenledi.

Halk oyunlarından Türk Sanat Müziği'ne, tiyatrodan farklı enstrümanların dinletisine kadar birçok dalda öğrendiklerini sahneleyen öğrenciler, salonu dolduran izleyenlerden tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin düzenlemiş olduğu yılsonu gösterisi adeta göz kamaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yapılan yılsonu gösterisini Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da Manisalılarla birlikte izledi. Hazırlanan yılsonu programı kapsamında yıl boyunca öğrendiklerini sahneleyen öğrenciler önce izleyenlerin kulaklarının pasını sildi. Ardından sahneledikleri halk oyunlarıyla mest etti.

İZLEYENLERDEN TAM NOT

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı öğrencilerinin başarılı performansları salonu hınca hınç dolduran izleyiciler tarafından da büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin sahnelemiş oldukları oyun da izleyici tarafından çok beğenildi.

Kaynak: Bültenler
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:25 Yavru köpekler Dicle Elektrik ekibi sayesinde kurtuldu
13:25 Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıl dönümü kutlanıyor
13:25 Manisa'da deprem
13:25 Osman Zolan JKBB başkanlığına seçildi
13:25 Anne ayı, orman işçilerini 'rehin' aldı
13:25 Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Coşkun Göğen 75'inci yaşını kutladı
13:25 Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
13:25 AB'den "İtalyan enerjisine" onay
13:25 Kafeye dalan otobüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
13:24 İzmir'de 'imar barışı'na yoğun talep
13:24 SÖZCÜ GAZETESİ DAVASI KARAR İÇİN 4 EYLÜL'E ERTELENDİ
13:24 Komando birlikleri Suriye'ye hareket etti
13:24 Şırnaklı öğrenciler RTÜK'ü ziyaret etti
13:23 Celalettin Ekinci: "Üniversite sınavı her şeyin sonu olan bir kader değildir"