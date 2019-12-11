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Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi

MERSİN Limanı'na gelen bir konteynerde, konserve kutusu içerisinden 21 kilo 850 gram eroin hammaddesi olarak da bilinen 'Afyon sakızı' ele geçirildi.

11.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:00Konserve kutularında 'Afyon sakızı' ele geçirildi

MERSİN Limanı'na gelen bir konteynerde, konserve kutusu içerisinden 21 kilo 850 gram eroin hammaddesi olarak da bilinen ' sakızı' ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Doğu ülkelerinden Güney Amerika ülkelerine transit giden bir gemi de yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ihbarını aldı. Limanı'na gelen bir konteynerde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler, Gümrük Muhafaza görevlileri ile birlikte konteynerdea arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada konteyner içerisinde bulunan konserve kutuları tek tek açılırken, 71'inde eroin hammaddesi olarak da bilinen Afyon sakızı saklandığı ortaya çıktı. Opersyonda 21 kilo 850 gram Afyon sakızı ele geçirilirken, Mersin'de ve İstanbul'da yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Narkotik, Mersin, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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