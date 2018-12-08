Konserve Kutularından Kurtulan Suriyeli Maya Ülkesine Yürüyerek Döndü

Anadolu Ajansının (AA) dramını dünyaya duyurmasının ardından Türk Kızılayı
tarafından protez tedavisi için Türkiye
'ye getirilen 8 yaşındaki yürüme engelli Maya, protez bacağına kavuştu ve ülkesi Suriye
'ye yürüyerek döndü.
Doğarken bacaklarının dizden altını kaybeden ve babasının PVC boru ve konserve kutusundan yaptığı "ayaklarıyla" hayata tutunan Maya, tedavi edilmek üzere haziran ayında Türk Kızılayı tarafından İstanbul
'a getirilmişti.
Buradaki tedavisinin ardından protez bacaklarına kavuşan Maya ve ona eşlik eden babası Ali Meri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib
ilindeki Ser Ceble kampındaki evlerine döndü.
Baba ve kızına, Suriye'ye dönüşlerinde Türk Kızılayından bir heyet eşlik etti.
İdlib'deki AA muhabirlerinin, küçük Maya'nın hikayesini 21 Haziran'da dünyayla paylaşmasının ardından Türk Kızılayı engelli kıza ve babasına sahip çıkmıştı.
Maya'nın babası Ali Meri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Onların sayesinde Maya'ya protez taktık. Hayatımızı kolaylaştıranlara teşekkür ederiz. Maya protez ayağına kavuştuğu için çok mutlu. Türk hükümetine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
"Ülkesine yürüyerek dönen Maya annesine kavuştu"
Türk Kızılayı Suriye Alan Koordinatörü Kadir Akgündüz de Maya'ya 5 ay önce sahip çıktıklarını vurgulayarak, "Maya'nın bacaklarının olmadığını, doğuştan kaynaklanan bir sorun olduğunu öğrendik ve tedavisini yaptık. Maya bugün yürüyerek annesine kavuştu. Yeni sıcak yuvasına dönüş sağladı." dedi.
Akgündüz, Maya'nın şu an kardeşiyle çok mutlu olduğunu ve Türk Kızılayının desteğinin süreceğini dile getirdi.
Türk Kızılayı,Suriye
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:51