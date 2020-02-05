Haberler » Güncel » Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı - Haber

Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Çanakkale'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

05.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:32Konserve kutusuna dili sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
'de konserve kutusundan balık yemeye çalışırken kutuya dili sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Geçen hafta çarşamba günü yaşanan olay köyünde meydana gelindi. Çanakkale Müdürlüğü ekipleri saat 12.00 sıralarında kendilerine gelen ihbar üzerine köpeği kurtarmak için harekete geçti. Titiz bir çalışma ile bir iş yerinin bahçesindeki pitbull cinsi yavru köpeğin dilini konserve kutusundan kurtaran tecrübeli itfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım, çalışma sonrası yavru köpekle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve sahibine teslim edildiği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Dörtyol, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:01  Yasemin Erbil kimdir? Yasemin Erbil kaç yaşında, nereli?
10:47  YKS 2020 başvuruları başlıyor! YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvurusu nasıl yapılır?
10:38  Dut pekmezi nedir? Dut pekmezi faydaları nelerdir? Dut pekmezi nasıl yapılır?
10:17  Bensu Soral kimdir? Bensu Soral kaç yaşında, nereli?
10:12  Bekçi maaşları ne kadar? 2020 Bekçi alımı, Bekçi başvurusu yap
5.02.2020 11:25:42