Konsina İlaç'ta Üst Düzey Atama

Murat Çelikdemir, Türkiye'de onkoloji, hematoloji, enfeksiyon ve nadir hastalıklar alanlarına odaklanan ve Codage Paris'in bünyesine katılmasıyla dermatolojide de faaliyet göstermeye başlayan Konsina İlaç'ın Ülke Müdürü olarak atandı.

1979 yılında İstanbul'da doğan Murat Çelikdemir lisans egˆitimini Yıldız Teknik U¨niversitesi İşletme Bo¨lu¨mü'nde tamamladı. Profesyonel iş yaşamına başladığı Deloitte Denetim ve Danışmanlık Şirketi'nde 12 yıl boyunca görev yaptı.

Konsina İlaç'la yolu 2014 yılı Ocak ayında kesişti. Finans ve İş Geliştirme Direktörü olarak göreve başlayan Çelikdemir, 2016 yılında yeni tedavi alanlarına yönelik yatırımlar ve bölgesel genişleme stratejileri kapsamında Finans ve Operasyonlar Direktörü olarak Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Murat Çelikdemir, 7 Mart 2019 tarihi itibariyla Konsina İlaç Sanayi Ülke Müdürü olarak atandı.

Murat Çelikdemir, IMD Business, Columbia, HBS Executive Education kurumlarında Proje Finansman Modellemeleri ve Kamu Özel Sektör Girişimleri, Kurumsal Finansman, Birleşme ve Satın Almalar, Uluslararası Vergi, Şirket Değerlemeleri ve Pazarlama Stratejileri üzerine eğitim aldı.

Çelikdemir, İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türkiye İç Denetim Ensititüsü, Association of Certified Fraud Examiners üyesidir.

Kaynak: Bültenler