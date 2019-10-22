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Konsoloslar ASKON'un organizasyonunda buluştu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen programda, konsoloslar bir araya geldi.

22.10.2019 14:38Konsoloslar ASKON'un organizasyonunda buluştu
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen programda, konsoloslar bir araya geldi.
Kaleiçi Yat Limanı'nda bir restoranda gerçekleştirilen organizasyona, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy, İsveç Antalya Fahri Konsolosu Nil Sağır, KKTC Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Slovenya, Fransa, Belarus, İspanya, Macaristan'ın fahri konsolosları ile dernek üyeleri katıldı.
ASKON Antalya Şubesi Başkanı Cahit Turan, yaptığı açıklamada, gerek yurt içi gerek yurt dışı ticari ilişkileri geliştirmek için organizasyon düzenlediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Macaristan, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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