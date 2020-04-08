Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında arayan 50 bininci vatandaşla görüştü.

08.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:08
Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında arayan 50 bininci vatandaşla görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni, Almanya'nın Frankfurt 'a bağlı Hanau kentinden arayan bir vatandaşın sorusunu yanıtladı.
Yurt dışındaki vatandaşlara "Kovid-19" için destek merkezi
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Flamanca dillerinde yurt dışındaki vatandaşların ve Türkiye'yle ilgili herhangi bir talepte bulunan ya da vize almak isteyen yabancıların çağrılarına cevap veriyor.
Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7/24 yanıt veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin (+90 312 292 2929) bünyesinde Kovid-19'a ilişkin kurulan "Koordinasyon ve Destek Merkezi" de vatandaşların sorularını yanıtlamaya ve onları ilgili yerlere yönlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Frankfurt, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayan 50 bininci vatandaşa Bakan Çavuşoğlu yanıt verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
Bağcılar’da karantina apartmanında 16 kişiden 10’unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanında 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Haberler
Cumhurbaşkanlığı kararıyla İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
İtalya’da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü Haberler
İtalya'da korona ölümlerindeki düşüş devam ediyor: 24 saatte 542 ölü
Prof. Dr. Ali Demirsoy’dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik Haberler
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan tepki çeken sözler: Korona hastalarını öldürmeliydik
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası Haberler
Çöpten hurda toplayan kişiye koronavirüs cezası
Trump’ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi Haberler
Trump'ın en büyük rakibi başkanlık yarışından çekildi
Esnaftan örnek davranış! ’Biz bize yeteriz’ deyip veresiye defterini yırttı Haberler
Esnaftan örnek davranış! "Biz bize yeteriz" deyip veresiye defterini yırttı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:11: "Afyonkarahisar-öğrenci el ele sağlıklı ve güçlü gelecek günlere" kampanyası - Haber 20:09: Sivas'ta öğretmenlerden koronavirüs türküsü - Haber 20:09: Karabük'te 2 mahalle karantinaya alındı - Haber 20:08: Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını - Haber 20:08: Sakarya'da iki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 20:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi - Haber 19:17: Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik - Haber 19:15: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi - Haber 19:06: Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası - Haber 18:53: "Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı - Haber 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin