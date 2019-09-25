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Kontağı açık unutulan traktörün elektrik aksamı alev aldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontağı ve farları açık bırakılan traktörün elektrik aksamında çıkan yangın paniğe neden oldu.

25.09.2019 14:26Kontağı açık unutulan traktörün elektrik aksamı alev aldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontağı ve farları açık bırakılan traktörün elektrik aksamında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Ömercikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kontağı ve farları açık olarak park edilen 54 EC 423 plakalı traktör, yağan yağmurunda etkisiyle elektrik aksamı alev aldı. Traktörün yandığını gören çevre sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan polis ekipleri kontağı ve farları açık bırakılan traktörün çalıntı olma şüphesinden dolayı soruşturma başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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