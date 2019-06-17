17.06.2019 21:59
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kontağı çevirince otomobil alev aldı

Kontağı çevirince otomobil alev aldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştırdığı otomobili aniden alev alan sürücü son anda kendini dışarı attı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalıştırdığı otomobili aniden alev alan sürücü son anda kendini dışarı attı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Arapçeşme Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talip Yavuz, Gençlik Caddesi'ndeki bir tamirhane önünde bulunan 34 ST 2539 plakalı aracına bindi. Aracı çalıştırmak için kontak anahtarını çeviren Yavuz, motor kısmından alev çıktığını görünce kendini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yakıt kaçağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobilin motor kısmı büyük oranda yandı. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:16 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 7 kişi tutuklandı
23:09 Kağıthane'de trafik ışıklarında cipe silahlı saldırı: 4 yaralı
23:06 Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı
23:00 Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyündeki yangın
23:00 Ağrı'da sel faciası: 4 ölü
22:51 Trabzon'da şiddetli yağış sonrası göle dönen piste uçak böyle indi
22:45 Artvin'in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde yangın