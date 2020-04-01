Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı

Deprem bölgesi Elazığ'da aileleriyle birlikte geçici barınmaz merkezlerindeki konteyner evlerde kalan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ücretsiz internet sayesinde tablet, bilgisayar ve televizyonlardan derslerini işlemeye başladı.

01.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:29
Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı
Deprem bölgesi Elazığ 'da aileleriyle birlikte geçici barınmaz merkezlerindeki konteyner evlerde kalan öğrenciler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ücretsiz internet sayesinde tablet, bilgisayar ve televizyonlardan derslerini işlemeye başladı.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında Elazığ'da 4 farklı noktaya konteyner evlerden oluşan geçici barınma merkezleri kurularak yaklaşık 5 bin kişi yaşamaya başladı. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da yüz yüze eğitime ara verilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders işliyor. Konteyner evlerde aileleriyle kalan eğitim çağındaki çocuklarda hem televizyondan, hem de ücretsiz sunulan internet hizmetiyle tablet ve bilgisayar üzerinden "uzaktan eğitim" almaya başladı.Kaldıkları konteyner evlerde derslerini hem televizyon hem de bilgisayar üzerinden takip eden öğrenciler, verilen eğitimden memnun olduklarını aktardı.

"Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz"

Kaldıkları konteyner evlerde eğitimlerini televizyon üzerinden işlediklerini belirten 7'inci sınıf öğrencisi Ahmet Kara, "Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kentte kalıyoruz. 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen depremde büyük bir kayıp yaşadık ve korona virüs nedeniyle okullarımız kapalı. Biz de konteyner kentte televizyondan derslerimizi işliyoruz. Derslerimiz gayet güzel ve anlayabiliyoruz. Televizyonda anlatılan ders okulda verilen ders kadar olmasa da en azından bilgimizi geliştiriyor. Burada kalan arkadaşlarım da var, onlar da benim gibi televizyondan ders işliyorlar" dedi.

Depremden sonra konteyner kente yerleştiklerini anımsatan 6'ncı sınıf öğrencisi Veysel Kara ise korona virüsten sonra okullarına gidemediklerini ancak uzaktan eğitimi EBA TV üzerinden işlediklerini dile getirdi.

Bilgisayar üzerinde eğitimlerine devam eden Muhammed Miraç Coşkun ise, "7'inci sınıfa gidiyorum, virüsten dolayı okullar kapandı. Evde derslerimize çalışıyoruz, bilgisayardan tekrarlar yapıyoruz. Bu uygulamadan çok memnunum, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi derslerine çok çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüsten dolayı okullarına gidemediklerini ve uzaktan eğitimi televizyon üzerinden işlediklerini aktaran Hasan Coşkun da salgın bittikten sonra okuluna gitmeyi istediğini söyledi. - ELAZIĞ
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Bilgisayar, Elazığ, TV, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Konteyner evlerdeki öğrenciler, televizyon ve internetten derslerini işlemeye başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Haberler
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" - Haber 12:22: İzmir'de sağlıkçılara konaklama desteği - Haber 12:22: Keçiören'de üretilen 50 bin dezenfektan vatandaşlara dağıtılacak - Haber 12:22: Kovid-19 salgını: Afrika'yı bekleyen büyük tehlike - Haber 12:22: Kordon esnafından Başkan Batur'a "işgaliye ücreti" teşekkürü - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 10:37: Yasağı ihlal eden yaşlı vatandaş, evine dolmuşla dönmek istedi: Arabanız benzin yakıyor, devlete zarar vermeyelim - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber