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Konteyner kentlerde son aşamaya gelindi

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremde evleri ağır hasar gören aileler için geçici barınma merkezi olarak hazırlanan ve son aşamaya gelen konteyner kentleri inceledi.

21.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:19Konteyner kentlerde son aşamaya gelindi
ELAZIĞ (İHA) – Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremde evleri ağır hasar gören aileler için geçici barınma merkezi olarak hazırlanan ve son aşamaya gelen konteyner kentleri inceledi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören aileler için kentin 5 farklı noktasında konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin hazırlıkları devam ediyor.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, yapımı son aşamasına gelen Doğukent ve Kırklar mahallelerindeki konteyner kentleri inceledi. Ardından Elazığspor tesisleri yanındaki geçici barınma merkezindeki çalışmaları yerinde görev Vali Kaldırım, AFAD ve şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ELAZIĞ

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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