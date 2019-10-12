Kontrol altına alınan Resulayn şehir merkezinin girişindeki terör örgütü YPG'nin sözde bayrakları indirildi

Fırat'ın doğusundaki terörist unsurlara yönelik 9 Ekim tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn şehir merkezinin kontrolü ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu güçlerinin 12 Ekim tarihi itibarıyla sabah saatlerinde Resulayn şehir merkezinde kontrolü sağladığı kaydedildi.

"EN KRİTİK NOKTALARDAN BİRİ"

Resulayn, 120 kilometrelik hat üzerindeki en kritik noktalardan biri olarak bilinirken Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Rasulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerine yer verdi.

BAYRAKLARIN İNDİRİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Açıklama sonrası Suriye Milli Ordusu militanlarının görüntüleri şehir merkezinden ajanslara düştü.

Bu görüntülerden sonra da Resulayn'ın kontrolünü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun şehir merkezi girişinde bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayraklarını indirdiği görüntüler ortaya çıktı.