Kontrol İçin Eve Gelen Ekiplere Ateş Açılması

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde, yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ikametine gelen ekiplere ateş açtığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, yakınlarının kendisinden haber alamadığı ihbarı üzerine evine gelen ekiplere rastgele ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Gölcük Adliyesi
'ne sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay Çiftlik
Mahallesi 4307. Sokak'ta yaşayan A.E'den bir süre haber alamayan yakınları, dün akşam durumu polise bildirmişti. Bunun üzerine A.E'nin evine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. İtfaiye
ekibinin kapıyı açmaya çalıştığı esnada evde bulunan A.E, silahla rastgele ateş açmış, polis ekipleri, güvenlik önlemlerinin ardından şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı.
Polis,Kocaeli,Gölcük
02 Aralık 2018 Pazar 17:18