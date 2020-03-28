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Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi - HATAY/BİNGÖL/

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Hatay'da şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.

28.03.2020 20:13 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:15
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge doğrultusunda Hatay 'da şehirler arası otobüsler ve özel araçlar denetlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin ardından İçişleri Bakanlığınca yayınlanan şehirler arası otobüsle yolcu taşımacılığına ilişkin genelge doğrultusunda trafik polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.
Bu kapsamda, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre illerden Hatay'ın Hassa ilçesinde giriş yapılan farklı noktalarda denetim yapmaya başladı.
Güvenlik güçleri, kontroller sırasında vatandaşlara koronavirüse karşı evde kalmaları yönünde de uyarılarda bulundu.
Bingöl 'de koronavirüs tedbirleri
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs(COVİD-19) tedbirleri kapsamında şehirlerarası karayolunda yaptıkları uygulamada sürücü ve yolcuların ateşini ölçerek, tedbirleri hatırlattı.
Koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bingöl-Diyarbakır, Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş karayolunda yaptıkları uygulamada sürücülerin ve
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelede alınan tedbirle kapsamında şehirlerarası seyahatlerin artık valilik iznine bağlanacağını açıklamıştı. Kararın uygulamaya geçmesiyle Bingöl'de şehirlerarası karayolunda denetimler sıklaştırıldı.
Denetimler kapsamında ekipler, yolcu taşımacılığı yapan araçlarda da sosyal mesafeyi kontrol etti.
Yapılan uygulamayı olumlu karşıladığını anlatan Muhammet Atılı, uygulamanın daha erken yapılması gerektiğini söyledi.
Alınacak tedbirlerle salgının bir an önce yok olmasını temenni ettiklerini ifade eden Atlı, uygulamanın gerekli olduğunu ve alınan kararında isabetli olduğunu söyledi.
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Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların ateşi ölçüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolü yaptığı girişlerde, salgının yayılmasını engellemek ve taşıcı durumda olanları tespit etmek amacıyla sağlık ekipleri de yer aldı.
Jandarma ekiplerinin temassız kimlik okuyucu ile kimlik kontrolü yaptığı girişlerde sağlık ekiplerince sürücü ve yolcuların sağlık durumlarını tespit etmek amacıyla ateş ölçümü gerçekleştirdi.
Ekipler, ayrıca toplu taşıma araçlarınında seyahat izin belgelerini kontrol etti.
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Kontrol noktalarında ’Kovid-19’ denetimi - HATAY/BİNGÖL/

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Bingöl, Hatay, Güncel

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Kontrol noktalarında "Kovid-19" denetimi - HATAY/BİNGÖL/

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