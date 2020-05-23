Kontrol noktalarında Ramazan Bayramı denetimleri arttı

Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla çarşı merkezi ve kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların izin belgelerine bakılıp, ateşleri ölçülüyor.

23.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:36
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla çarşı merkezi ve kentin girişlerinde sürücü ve yolcuların izin belgelerine bakılıp, ateşleri ölçülüyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çarşı merkezi ile Konya ve Ankara kara yolunda seyreden araçları, uygulama noktasında durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, denetimleri yerinde inceleyerek, verilen izinleri kontrol etti.
Tutulmaz, kurallara uymayan vatandaşlara tutanak tutulması ve taviz gösterilmemesi konusunda görevlileri uyardı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kontrol noktalarında Ramazan Bayramı denetimleri arttı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Afyon, Güncel, Haber

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