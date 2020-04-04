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WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerin girişinde denetim noktaları oluşturuldu. Rize Valisi, bazı vatandaşların bu kontrol noktalarını atlatabilmek adına WhatsApp grupları oluşturduklarının tespit edildiğini açıkladı.

04.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:02
WhatsApp grubu kuran vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimleri atlatıyor

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kent girişlerinde polis, jandarma ve sağlık ekiplerinden oluşan kontrol noktaları bulunuyor. Rize Valisi Kemal Çeber, söz konusu denetim noktalarını aşmak için vatandaşların kurmuş oldukları WhatsApp gruplarında haberleştiklerinin tespit edildiğini belirtti.

BİRBİRLERİNE DENETİM YERLERİNİ HABER VERİYORLAR

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kent girişinde oluşturulan noktalarda polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerde bulunduklarını söyledi. Kontrol noktalarını aşmak isteyenlerin çeşitli yollara başvurduklarını anlatan Vali Çeber, Karadeniz 'e gelenlerin aralarında WhatsApp grupları oluşturduklarını tespit ettiklerini açıkladı. Vali Çeber, "WhatsApp grupları oluşturulmuş. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan Karadeniz'e gelenler birbirleri ile haberleşiyor. Aralarında 'gece şu köyden geçin, oradaki uygulama gevşek' veya 'şu stabilize yoldan giderseniz uygulama yok, rahat geçersiniz' diye yazışıyorlar. 'Buradan giderseniz kontroller gevşiyor, şuralarda uygulama noktası' diye yazanlar da var. Hatta 'varış noktasına 2 saat kala şu ilacı alınca ateşiniz düşüyor, kontrole yakalanmıyorsunuz' gibi örnekleri maalesef görüyoruz. Bir taraftan da bunlarla mücadele ediyoruz." dedi.

''İSTİSNALAR DIŞINDA KEYFİ SEYAHATE İZİN YOK''

Devam eden bir hayat olduğunu, bazı tedarik zincirinde çalışanların sokağa çıkmak zorunda kaldıklarını söyleyen Vali Çeber, "Bizim devam ettirmek zorunda olduğumuz bir yaşamımız var. İlaç, gıda ve hijyen maddesi ile bu işleri yapan insanlar lazım. Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanlar ve hizmetinin devamına ihtiyaç duyulan üst düzey kamu görevlileri var. Kamu hizmeti yürütenlerin görevleri çerçevesinde seyahat etmeleri gereken kişiler haricinde seyahatlere izin verilmiyor. Keyfi olarak seyahate çıkanlara uyarılarda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Karadeniz, Jandarma, Polis, Rize, Güncel
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