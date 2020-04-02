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Kontrol noktalarını Vali kendisi denetledi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ve sağlık personelinin, yaptığı denetimleri inceledi.

02.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:19
Kontrol noktalarını Vali kendisi denetledi
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir- Bursa karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında polis ve sağlık personelinin, yaptığı denetimleri inceledi.

Uygulama noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında uyaran Vali Çakacak, toplumun sağlığını ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın mutlaka uyması gerektiğine dikkat çekti.

Eskişehir'e giriş-çıkış yapılan 18 noktada özel araçlarıyla seyahat eden vatandaşların, ateş ve sağlık durumlarının, uzman personel tarafından her uygulama noktasında mutlaka kontrol edildiğini söyleyen Vali Çakacak yaptığı açıklamada, "Şehirlerarası yolculuk yapıp ilimize gelecek olan vatandaşlarımıza 14 gün boyunca evlerinde, karantinada kalmaları gerektiği hem sözlü hem de yazılı olarak tebliğ ediliyor. Bunların gerekli takipleri de ilgili kurumlarımız tarafından yapılıyor" dedi.

Ayrıca vatandaşlarının kişisel hijyen tedbirlerini almalarının ve alınan tedbirlere uymalarının gerekli olduğunu belirten Vali Çakacak, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarıya çıkmaması gerektiğini ifade etti. Çakacak, alınan bütün tedbirlerin tamamıyla vatandaşın sağlığını korumaya yönelik önlemler olduğunu bildirdi.

Uygulama noktalarında görev yapan ekiplerin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Çakacak, yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için çalışmaların ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, bu süreçte fedakarca ve sabırla görev yapan sağlık personelleri ve kolluk güçlerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Özdemir Çakacak, Eskişehir, Bursa, Yaşam
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