Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Böyle Daldı

14 Aralık 2018 Cuma 11:25



14 Aralık 2018 Cuma 11:25

Kontrolden çıkan araç iş yerine böyle daldıKaza anı güvenlik kamerasına yansıdıYALOVA - Yalova'nın Fatih Caddesi üzerinde kontrolden çıkan araç önce bir direğe ardından da bir iş yerine girdi. O esnada kaldırımda kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yalova'da yaşanan bir kazada facia adeta teğet geçti. Edinilen bilgiye göre Mertcan A. idaresindeki 34 YL 8784 plakalı araç ilin en işlek caddesi olan Fatih Caddesi üzerinde aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktı. Fatih Caddesi ile önce Şefika Sokak ile caddenin kesiştiği noktada bulunan bir yön tabelası direğine çarpan araç ardından savrularak özel bir kuruma ait irtibat bürosuna girdi. Araç şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücünün alkollü olduğu da iddia edildi. Araçta ise ağır hasar meydana geldi. İlin en işlek caddesinde meydana gelen kazada kaldırımda insanların olmaması, olası bir faciayı engelledi. Olay güvenlik kameralarına da yansıdı.