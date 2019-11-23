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Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan araç kaldırımda bulunan biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin arasına daldı.

23.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:12
'de kontrolden çıkan araç kaldırımda bulunan biri çocuk ikisi kadın 3 kişinin arasına daldı. Bir kadın otomobil ile beton merdivenler arasına sıkışırken diğer kadınla yanındaki çocuğu adeta havaya uçtu. Otomobilin altında kalan kadının bacağının koptuğu iddia edilen kazada 3 kişi yaralandı. Feci kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli Fatih Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple kontrolünü kaybettiği araç kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı. Kazada, kaldırımda bekleyen kadın ile yanındaki küçük çocuğu aracın vurmasıyla havaya savrulurken, bir kadın da otomobil ile beton kaldırım arasına sıkıştı. Feci kazada otomobil altında kalan kadının bacağının koptuğu iddia edildi. Otomobilin çarptığı küçük çocuk ile annesi de yaralandı. Kazazedelere yardıma koşan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Kontrolden çıkan aracın kaldırımda bulunan yayaların arasına daldığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç kaldırımda bulunan 2 kadın ve bir çocuğa feci şekilde çarpıyor. Anne ve çocuğu çarpmanın etkisiyle savrulurken bir kadın da aracın altında kalıyor.
(İzzet Aydın/İHA)
Kontrolden çıkan araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı

Sultanbeyli, Araç, Güncel

Kaynak: İHA


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