Kontrolden çıkan araç refüj korkuluklarını yıktı

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıkarak korkulukları yıktı.

Kontrolden çıkan araç refüj korkuluklarını yıktı
05.06.2020 14:58 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:01
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, refüje çıkarak korkulukları yıktı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan KYK Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ismi öğrenilemeyen 42 VN 244 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak refüje çıktı. Refüjün korkuluk tellerini yıktıktan sonra durabilen hafif ticari araçta maddi hasar oluştu.

Polis, kaza mahallinde inceleme yaparken, hafif ticari araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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